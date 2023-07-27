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Барышников Александр Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1972

Отец: Барышников Валерий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1999

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Барышникова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барышников Егор Александрович

Мать ребёнка: Барышникова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барышникова Светлана

Развод
Неизвестно

Жена: Барышникова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барышникова Татьяна Ивановна

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