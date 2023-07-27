Барышников Александр Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1972
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1972
Отец: Барышников Валерий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1999
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Барышникова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барышников Егор Александрович
Мать ребёнка: Барышникова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барышникова Светлана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно