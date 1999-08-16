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(Барышникова) Екатерина Александровна
(Барышникова) Екатерина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.08.1999
Пол
Женский
Отец
Барышников Александр Валерьевич
1972 г.р.
Мать
Барышникова (Калиткина) Татьяна Ивановна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1999
Отец:
Барышников Александр Валерьевич
Мать:
Барышникова Татьяна Ивановна
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