Шапкина Пелагея Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.09.1845
Дочь: Шапкина София
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.04.1852
Сын: Шапкин Георгий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно