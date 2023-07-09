Шапкина Пелагея Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШапкина Пелагея Ефимовна

Шапкина Пелагея Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Шапкин Андрей Мефодиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.09.1845

Дочь: Шапкина София

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.04.1852

Сын: Шапкин Георгий

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close