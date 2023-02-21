Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Отец

1786 г.р.

Мать

1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Самочкин Ермил

Мать: Агафья

Смерть
1826
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