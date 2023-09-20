Чеснокова Нина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1917
Дочь: Чеснокова Руфина Ивановна
Отец ребёнка: Чесноков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Чеснокова Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Чесноков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чеснокова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Чесноков Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно