Чеснокова Нина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова Нина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1917

Дочь: Чеснокова Руфина Ивановна

Отец ребёнка: Чесноков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Чеснокова Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Чесноков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чеснокова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Чесноков Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесноков Иван Алексеевич

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