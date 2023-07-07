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Рыбкин Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1956

Отец: Рыбкин Сергей Иванович

Мать: Рыбкина Софья Федоровна

Рождение ребёнка
15.10.1982

Дочь: Людмила Александровна

Мать ребёнка: Галина?

Рождение ребёнка
1985

Сын: Рыбкин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Галина?

Рождение ребёнка
23.07.1992

Сын: Рыбкин Никита Александрович

Мать ребёнка: Рыбкина Ирина Валентиновна

Рождение ребёнка
24.12.1995

Сын: Рыбкин Николай Александрович

Мать ребёнка: Рыбкина Ирина Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбкина Ирина Валентиновна

Развод
Неизвестно

Жена: Галина?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина?

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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