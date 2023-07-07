Рыбкин Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1956
Отец: Рыбкин Сергей Иванович
Мать: Рыбкина Софья Федоровна
Рождение ребёнка
15.10.1982
Дочь: Людмила Александровна
Мать ребёнка: Галина?
Рождение ребёнка
1985
Сын: Рыбкин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Галина?
Рождение ребёнка
23.07.1992
Сын: Рыбкин Никита Александрович
Мать ребёнка: Рыбкина Ирина Валентиновна
Рождение ребёнка
24.12.1995
Сын: Рыбкин Николай Александрович
Мать ребёнка: Рыбкина Ирина Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Галина?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина?
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область