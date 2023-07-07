Галина?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1982
Дочь: Людмила Александровна
Отец ребёнка: Рыбкин Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
1985
Сын: Рыбкин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Рыбкин Александр Сергеевич
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно