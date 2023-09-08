von Klot (von Klot) Anna Christina Margaretha
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1776
Дата смерти09.02.1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1776
Бракосочетание
09.03.1800
Рождение ребёнка
17.01.1806
Сын: Von Baggehufwudt Karl Konstantin
Отец ребёнка: Von Baggehufwudt Gustav Johann
Wattküll
Рождение ребёнка
07.01.1808
Сын: Багговут Николай Густавович
Отец ребёнка: Von Baggehufwudt Gustav Johann
Смерть
09.02.1808