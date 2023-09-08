von Klot (von Klot) Anna Christina Margaretha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиvon Klot (von Klot) Anna Christina Margaretha

von Klot (von Klot) Anna Christina Margaretha

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1776

Дата смерти

09.02.1808

Пол

Женский

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1776

Отец: Von Klot Hermann Gotthard

Мать: Von Helmersen Luise Sophie Christine

Бракосочетание
09.03.1800

Муж: Von Baggehufwudt Gustav Johann

Рождение ребёнка
17.01.1806

Сын: Von Baggehufwudt Karl Konstantin

Отец ребёнка: Von Baggehufwudt Gustav Johann

Wattküll
Рождение ребёнка
07.01.1808

Сын: Багговут Николай Густавович

Отец ребёнка: Von Baggehufwudt Gustav Johann

Смерть
09.02.1808
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close