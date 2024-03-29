Маликова (Загулина) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1946
Дата смерти2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1971
Сын: Маликов Евгений Викторович
Отец ребёнка: Маликов Виктор Петрович
Рождение ребёнка
26.09.1975
Дочь: Скрипченко (Маликова) Инна Викторовна
Отец ребёнка: Маликов Виктор Петрович
Смерть
2017