Маликова (Загулина) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маликова (Загулина) Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1946

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маликов Виктор Петрович

Рождение ребёнка
10.05.1971

Сын: Маликов Евгений Викторович

Отец ребёнка: Маликов Виктор Петрович

Рождение ребёнка
26.09.1975

Дочь: Скрипченко (Маликова) Инна Викторовна

Отец ребёнка: Маликов Виктор Петрович

Смерть
2017

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