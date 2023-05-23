Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Kursell) ?
(Kursell) ?
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Von Kursell Jürgen II
Мать
Von Kursell (Von Uexküll) Ebba
1540 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Von Kursell Jürgen II
Мать:
Von Kursell Ebba
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь