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(Kursell) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1540 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Von Kursell Jürgen II

Мать: Von Kursell Ebba