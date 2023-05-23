von Kursell (von Uexküll) Ebba — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Kursell (von Uexküll) Ebba

Место рождения

-

Дата рождения

1540

Дата смерти

1608

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1540

Сын: Kurtzell Adlad Von Kursell Henrik Heinrich

Отец ребёнка: Von Kursell Jürgen II

of Gut Sauss, Livland, Estonia
Рождение
1540

Отец: Von Uexküll / Von Yxkull A. Felks Etc. Reinhold I

Мать: Von Uexküll / Von Yxkull A. Felks Etc. Anna

-
Рождение ребёнка
1577

Сын: Von Kursel Christopher (Christopher Kursell) (Christopher Kursell)

Отец ребёнка: Von Kursell Jürgen II

(Vönnu)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Von Kursell Wolter

Отец ребёнка: Von Kursell Jürgen II

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kursell Klaus

Отец ребёнка: Von Kursell Jürgen II

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Von Kursell Jürgen II

Смерть
1608
-