von Kursell (von Uexküll) Ebba
Место рождения-
Дата рождения1540
Дата смерти1608
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1540
Сын: Kurtzell Adlad Von Kursell Henrik Heinrich
Отец ребёнка: Von Kursell Jürgen II
of Gut Sauss, Livland, Estonia
Рождение
1540
Отец: Von Uexküll / Von Yxkull A. Felks Etc. Reinhold I
-
Рождение ребёнка
1577
Сын: Von Kursel Christopher (Christopher Kursell) (Christopher Kursell)
Отец ребёнка: Von Kursell Jürgen II
(Vönnu)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Von Kursell Wolter
Отец ребёнка: Von Kursell Jürgen II
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Kursell Klaus
Отец ребёнка: Von Kursell Jürgen II
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Von Kursell Jürgen II
Смерть
1608
-