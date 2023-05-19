Палкина (Егорьичева) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палкина (Егорьичева) Александра Дмитриевна

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

25.02.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1869

Отец: Егорьичев Дмитрий Евграфов

Мать: 1 Жена Егорьичева Анна Андреева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
26.02.1869
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Дмитрий Евграфов Егорьичев и законная его жена Анна Андреева, оба православного исповедания. Восприемники: села Великого крестьянин Андрей Александров Кубаев и Праск... Показать все
Бракосочетание
16.?.1888

Муж: не указан

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - Ярославского уезда Великосельской волости села Великого запасной ратник Владимир Иванов Палкин , холост, вероисповедания православного, первым браком, 28 лет Невеста - того же уезда, волости и... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палкин Владимир Иванов

Смерть
Неизвестно