Палкина (Егорьичева) Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1869
Крещение
26.02.1869
Родители: села Великого крестьянин Дмитрий Евграфов Егорьичев и законная его жена Анна Андреева, оба православного исповедания. Восприемники: села Великого крестьянин Андрей Александров Кубаев и Праск... Показать все
Бракосочетание
16.?.1888
Муж: не указан
Жених - Ярославского уезда Великосельской волости села Великого запасной ратник Владимир Иванов Палкин , холост, вероисповедания православного, первым браком, 28 лет Невеста - того же уезда, волости и... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно