Бальчукова Евдокия Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1918
Сын: Бальчуков Вячеслав
Отец ребёнка: Бальчуков Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Бальчуков Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бальчуков Никифор
Смерть
Неизвестно