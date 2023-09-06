Бальчукова Евдокия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бальчукова Евдокия Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
03.03.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1918

Сын: Бальчуков Вячеслав

Отец ребёнка: Бальчуков Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Бальчуков Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бальчуков Никифор

Смерть
Неизвестно
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