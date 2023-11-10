(Каликина) Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.10.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1916
Крещение
23.10.1916
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Иван Туголуков и псаломщик Михаил Лазарев. Крёстный - житель села Верх-Чик, крестьянин Александр Архиппович Каликин. Крёстная - жит... Показать все
Смерть
Неизвестно