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(Каликина) Елизавета Николаевна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

20.10.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1887 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1916

Отец: Каликин Николай Архиппович

Мать: Каликина Анастасия Васильевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
23.10.1916
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Иван Туголуков и псаломщик Михаил Лазарев. Крёстный - житель села Верх-Чик, крестьянин Александр Архиппович Каликин. Крёстная - жит... Показать все
Смерть
Неизвестно
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