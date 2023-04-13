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Бучнев Николай

Место рождения

с. Чухур-Юрт, Азербайджан

Дата рождения

1947

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
1971

Сын: Бучнев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Бучнева Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
22.04.1975

Сын: Бучнев Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Бучнева Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бучнева Екатерина Михайловна

Смерть
2000
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край