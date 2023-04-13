Бучнев Николай
Место рожденияс. Чухур-Юрт, Азербайджан
Дата рождения1947
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
1971
Мать ребёнка: Бучнева Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
22.04.1975
Мать ребёнка: Бучнева Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край