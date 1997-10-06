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Мустафина (Багапова) Альбина Равильевна
Мустафина (Багапова) Альбина Равильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.10.1997
Пол
Женский
Отец
Багапов Равиль
Мать
Щенникова Ольга Ивановна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1997
Отец:
Багапов Равиль
Мать:
Щенникова Ольга Ивановна
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