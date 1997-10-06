Мустафина (Багапова) Альбина Равильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустафина (Багапова) Альбина Равильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1997

Отец: Багапов Равиль

Мать: Щенникова Ольга Ивановна

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