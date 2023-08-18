Коровкина (Мохова) Васса Григорьева (Федорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкина (Мохова) Васса Григорьева (Федорова)

Место рождения

поч. Ворончихинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

16.01.1766 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1724 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Ворончихинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Коровкин Иван Дементьев

Отец ребёнка: Коровкин Дементий Ефимов

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровкин Дементий Ефимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Ворончихинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
16.01.1766 ст.
поч. Ворончихинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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