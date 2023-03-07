Чирков Давыд Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧирков Давыд Емельянов

Чирков Давыд Емельянов

avatar

Место рождения

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Чирков Емельян Степанов

Мать: Чиркова Фекла Дмитриева

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Чирков Емельян Давыдов

Мать ребёнка: Чиркова Ксения (Федорова)

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Чирков Иоаким Давыдов

Мать ребёнка: Чиркова Ксения (Федорова)

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Ксения (Федорова)

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1811
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close