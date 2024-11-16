Голод (Бич) Анастасия Климентьевна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Бич Климентий Алексеевич
Мать: Бич Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деркач (Голод) Мария Кононовна
Отец ребёнка: Голод Конон Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Голод Конон Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Педь (Голод) Анастасия Кононовна
Отец ребёнка: Голод Конон Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Голод Конон Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голод Конон Никитич
Восприемник
17.11.1836 ст.
Анна Филипповна Бич
Рождение ребёнка
01.11.1843 ст.
Дочь: Голод Матрёна Кононовна
Отец ребёнка: Голод Конон Никитич
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Голод Конон Никитич
Смерть
После 1860