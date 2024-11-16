Голод (Бич) Анастасия Климентьевна 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голод (Бич) Анастасия Климентьевна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Бич Климентий Алексеевич

Мать: Бич Марфа

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деркач (Голод) Мария Кононовна

Отец ребёнка: Голод Конон Никитич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голод Степан Кононович

Отец ребёнка: Голод Конон Никитич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Педь (Голод) Анастасия Кононовна

Отец ребёнка: Голод Конон Никитич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голод Афанасий Кононович

Отец ребёнка: Голод Конон Никитич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голод Конон Никитич

Восприемник
17.11.1836 ст.
Покровское, Чернігівська область
Анна Филипповна Бич
Рождение ребёнка
01.11.1843 ст.

Дочь: Голод Матрёна Кононовна

Отец ребёнка: Голод Конон Никитич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Голод Козьма Кононович

Отец ребёнка: Голод Конон Никитич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1860

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