Кочкарева (Кидалова) Прасковья Пахомовна
Место рождения
Дата рождения21.10.1863
Дата смерти04.10.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1863
Отец: Кидалов Пахом Яковлевич
Бракосочетание
24.01.1883
Рождение ребёнка
07.01.1884
Дочь: Кононова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Кочкарев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1886
Сын: Кочкарев Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Кочкарев Григорий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.10.1900
Причина смерти: тиф