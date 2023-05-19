Кочкарева (Кидалова) Прасковья Пахомовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочкарева (Кидалова) Прасковья Пахомовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

21.10.1863

Дата смерти

04.10.1900

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1863

Отец: Кидалов Пахом Яковлевич

Мать: Кидалова Ксения Федоровна

Бракосочетание
24.01.1883

Муж: Кочкарев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
07.01.1884

Дочь: Кононова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Кочкарев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
12.01.1886

Сын: Кочкарев Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Кочкарев Григорий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.10.1900
Причина смерти: тиф