(Заварзова) Ксения Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Багдасарян Арсений Владимирович
Рождение ребёнка
25.02.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Багдасарян Арсений Владимирович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно