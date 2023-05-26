(Заварзова) Ксения Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Заварзова) Ксения Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ND
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Багдасарян Арсений Владимирович

Рождение ребёнка
25.02.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Багдасарян Арсений Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно