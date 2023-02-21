Знаменская (Красовская) Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Знаменский Иосиф Иванович
Сын: Знаменский Александр Иосифович
Отец ребёнка: Знаменский Иосиф Иванович
Дочь: Александра Иосифовна
Отец ребёнка: Знаменский Иосиф Иванович
Дочь: Знаменская Таисия Иосифовна
Отец ребёнка: Знаменский Иосиф Иванович
Сын: Знаменский Иван Иосифович
Отец ребёнка: Знаменский Иосиф Иванович
Сын: Знаменский Николай Иосифович
Отец ребёнка: Знаменский Иосиф Иванович
Сын: Знаменский Михаил Иосифович
Отец ребёнка: Знаменский Иосиф Иванович
Сын: Знаменский Иосиф Иосифович
Отец ребёнка: Знаменский Иосиф Иванович
Сын: Знаменский Вениамин Иосифович
Отец ребёнка: Знаменский Иосиф Иванович
Сын: Знаменский Аркадий Иосифович
Отец ребёнка: Знаменский Иосиф Иванович
Сын: Знаменский Павел Иосифович
Отец ребёнка: Знаменский Иосиф Иванович