Знаменская (Красовская) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Знаменская (Красовская) Анастасия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1877

Дочь: Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Знаменский Иосиф Иванович

Незнаново, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Знаменский Александр Иосифович

Отец ребёнка: Знаменский Иосиф Иванович

Незнаново, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Александра Иосифовна

Отец ребёнка: Знаменский Иосиф Иванович

Незнаново, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.09.1882

Дочь: Знаменская Таисия Иосифовна

Отец ребёнка: Знаменский Иосиф Иванович

Незнаново, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.02.1884

Сын: Знаменский Иван Иосифович

Отец ребёнка: Знаменский Иосиф Иванович

Незнаново, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.07.1885

Сын: Знаменский Николай Иосифович

Отец ребёнка: Знаменский Иосиф Иванович

Незнаново, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
08.11.1886

Сын: Знаменский Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Знаменский Иосиф Иванович

Незнаново, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.07.1889

Сын: Знаменский Иосиф Иосифович

Отец ребёнка: Знаменский Иосиф Иванович

Незнаново, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.03.1893

Сын: Знаменский Вениамин Иосифович

Отец ребёнка: Знаменский Иосиф Иванович

Незнаново, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.01.1894

Сын: Знаменский Аркадий Иосифович

Отец ребёнка: Знаменский Иосиф Иванович

Незнаново, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.07.1897

Сын: Знаменский Павел Иосифович

Отец ребёнка: Знаменский Иосиф Иванович

Незнаново, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Знаменский Иосиф Иванович

Место жительства
Неизвестно
Незнаново, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
После 1918
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