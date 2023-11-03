Устинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Фёдор Ануфриевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Семён Федорович

Отец ребёнка: Фёдор Ануфриевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Егор Федорович

Отец ребёнка: Фёдор Ануфриевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Иван меньш. Федорович

Отец ребёнка: Фёдор Ануфриевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Авдотья Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Ануфриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Ануфриевич

Смерть
Неизвестно
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