Устинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Фёдор Ануфриевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Семён Федорович
Отец ребёнка: Фёдор Ануфриевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Егор Федорович
Отец ребёнка: Фёдор Ануфриевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Фёдор Ануфриевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Авдотья Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Ануфриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Ануфриевич
Смерть
Неизвестно