Потапова Наталья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1986
Отец: Потапов Борис
Рождение ребёнка
13.03.2011
Сын: Потапов Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.09.2016
Сын: Потапов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.12.2022
Дочь: Потапова Дарья Игоревна
Отец ребёнка: не указан