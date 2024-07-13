Потапова Наталья Борисовна 26.01.1986 — найти родственников по фамилии на Familio
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Потапова Наталья Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1986

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1986

Отец: Потапов Борис

Мать: Потапова-Мозгина Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
13.03.2011

Сын: Потапов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.09.2016

Сын: Потапов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.12.2022

Дочь: Потапова Дарья Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва

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