Извеков (Деметимской) Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извеков (Деметимской) Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1910

Сын: Извеков-Коблов Вадим Иванович

Мать ребёнка: Извекова Прасковья Коблова

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Извекова Прасковья Коблова

Смерть
Неизвестно
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