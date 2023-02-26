Кузнецова Акилина Григорьева
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Федунов Григорий (Кондратов)
Мать: Анна Фомина
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
08.11.1874
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
12.05.1884
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Герасимов
Рождение ребёнка
03.11.1885
Сын: Кузнецов Родион Григорьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Герасимов
Рождение ребёнка
01.10.1887
Сын: Кузнецов Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Герасимов
Рождение ребёнка
17.11.1888
Сын: Кузнецов Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Герасимов
Рождение ребёнка
30.10.1893
Дочь: Красовская Матрона Григорьева
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Герасимов
Рождение ребёнка
05.09.1895
Сын: Кузнецов Сергей Григорьев
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Герасимов
Рождение ребёнка
18.02.1898
Сын: Кузнецов Василий ст
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Герасимов
Рождение ребёнка
25.05.1899
Дочь: Феодосья Григорьева
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Герасимов
Смерть
Неизвестно