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Кузнецова Акилина Григорьева

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Федунов Григорий (Кондратов)

Мать: Анна Фомина

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
08.11.1874

Муж: Кузнецов Григорий Герасимов

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
12.05.1884

Сын: Кузнецов Пётр Григорьев

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Герасимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.11.1885

Сын: Кузнецов Родион Григорьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Герасимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.10.1887

Сын: Кузнецов Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Герасимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.11.1888

Сын: Кузнецов Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Герасимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.10.1893

Дочь: Красовская Матрона Григорьева

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Герасимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.09.1895

Сын: Кузнецов Сергей Григорьев

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Герасимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.02.1898

Сын: Кузнецов Василий ст

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Герасимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.05.1899

Дочь: Феодосья Григорьева

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий Герасимов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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