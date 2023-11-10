Сирко Роман Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиПосле 1682
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: Сирко Иван Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1679
Жена: Сирко ? Ивановна
Военная служба
1680
Иван Сирко послал сына Романа с сотней казаков на службу королю Речи Посполитой Яну III Собескому, который взял его после смерти отца под опеку
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1682
Умер в Мерефе на глазах у матери. Бездетен