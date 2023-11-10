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Сирко Роман Иванович

Место рождения

Мерефа, Харківська область

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1682

Пол

Мужской

Отец

Около 1610 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1666 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Сирко Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Мерефа, Харківська область
Бракосочетание
1679

Жена: Сирко ? Ивановна

Мерефа, Харківська область
Военная служба
1680
Иван Сирко послал сына Романа с сотней казаков на службу королю Речи Посполитой Яну III Собескому, который взял его после смерти отца под опеку
Место жительства
Неизвестно
Мерефа, Харківська область
Смерть
После 1682
Мерефа, Харківська область
Умер в Мерефе на глазах у матери. Бездетен
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