Беспалова (Желобатова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалова (Желобатова) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1953

Отец: Желобатов Иван Федорович

Мать: Желобатова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
07.07.1977

Дочь: Земцова-Назимкина Анна Александровна

Отец ребёнка: Беспалов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
27.07.?

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Беспалов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Метелкина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Беспалов Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспалов Александр Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
швея