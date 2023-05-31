Беспалова (Желобатова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1953
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1953
Рождение ребёнка
07.07.1977
Дочь: Земцова-Назимкина Анна Александровна
Отец ребёнка: Беспалов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
27.07.?
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Беспалов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Метелкина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Беспалов Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
швея