Матикайнен (Мэттё) Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.07.1901
Рождение ребёнка
04.05.1904
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1906
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Иванович
Рождение ребёнка
30.11.1908
Сын: Матикайнен Тойво Адамович
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1910
Дочь: Анна Адамовна
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1912
Дочь: Екатерина Адамовна
Отец ребёнка: Матикайнен Адам Иванович
Смерть
Неизвестно