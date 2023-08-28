Матикайнен (Мэттё) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатикайнен (Мэттё) Елена Павловна

Матикайнен (Мэттё) Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.07.1901

Муж: Матикайнен Адам Иванович

Рождение ребёнка
04.05.1904

Сын: Матикайнен Иван Адамович

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Иванович

Рождение ребёнка
20.11.1906

Сын: Матикайнен Петр Адамович

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Иванович

Рождение ребёнка
30.11.1908

Сын: Матикайнен Тойво Адамович

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1910

Дочь: Анна Адамовна

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Иванович

Рождение ребёнка
20.09.1912

Дочь: Екатерина Адамовна

Отец ребёнка: Матикайнен Адам Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close