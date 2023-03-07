Бухарцов Семен Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухарцов Семен Захаров

Бухарцов Семен Захаров

avatar

Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Бухарцов Захар Ефимов

Мать: Бухарцова Хавронья Степанова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Фекла (ст) Семенова

Мать ребёнка: Бухарцова Ульяна Федорова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Фекла (мл) Семенова

Мать ребёнка: Бухарцова Ульяна Федорова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Бухарцов Миней Семенов

Мать ребёнка: Бухарцова Ульяна Федорова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Агафья Семенова

Мать ребёнка: Бухарцова Акилина Андреева

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Акилина Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Ульяна Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close