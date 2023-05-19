Перов Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения05.07.1914
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.07.1914
Отец: Перов Андрей Дмитриевич
Мать: Перова Евдокия Петровна
Рождение, крещение: запись №48, метрическая книга за 1914 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Перова Лидия Владимировна
Мать ребёнка: Перова Валентина Ивановна
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Перова Нина Владимировна
Мать ребёнка: Перова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Перов Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: Перова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Перов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Перова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Перова Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Перова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
04.05.1956
Сын: Полянский Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Полянская Екатерина Кузьминична
Рождение ребёнка
13.07.1958
Дочь: Головина Зоя Владимировна
Мать ребёнка: Полянская Екатерина Кузьминична
Смерть
1961