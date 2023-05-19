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Перов Владимир Андреевич

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Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

05.07.1914

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1914

Отец: Перов Андрей Дмитриевич

Мать: Перова Евдокия Петровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись №48, метрическая книга за 1914 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Перова Лидия Владимировна

Мать ребёнка: Перова Валентина Ивановна

Бракосочетание
1936

Жена: Перова Валентина Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Перова Нина Владимировна

Мать ребёнка: Перова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Перов Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: Перова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Перов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Перова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Перова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Перова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
04.05.1956

Сын: Полянский Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Полянская Екатерина Кузьминична

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.07.1958

Дочь: Головина Зоя Владимировна

Мать ребёнка: Полянская Екатерина Кузьминична

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1961
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область