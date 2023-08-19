Турухина (Арефьева) Екатерина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турухина (Арефьева) Екатерина Андреева

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

12.12.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1812

Отец: Арефьев Андрей Иванов

Мать: Арефьева Пелагия Иосифова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.05.1833

Муж: Турухин Ларион Иванов

Рождение ребёнка
30.01.1834

Сын: Турухин Ипполит Ларионов

Отец ребёнка: Турухин Ларион Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.06.1835

Сын: Турухин Елисей Ларионов

Отец ребёнка: Турухин Ларион Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.05.1838

Дочь: Ирина Ларионова

Отец ребёнка: Турухин Ларион Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.08.1839

Сын: Турухин Самуил Ларионов

Отец ребёнка: Турухин Ларион Иванов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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