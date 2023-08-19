Турухина (Арефьева) Екатерина Андреева
Место рождения
Дата рождения12.12.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1812
Отец: Арефьев Андрей Иванов
Бракосочетание
11.05.1833
Рождение ребёнка
30.01.1834
Отец ребёнка: Турухин Ларион Иванов
Рождение ребёнка
10.06.1835
Отец ребёнка: Турухин Ларион Иванов
Рождение ребёнка
08.05.1838
Дочь: Ирина Ларионова
Отец ребёнка: Турухин Ларион Иванов
Рождение ребёнка
18.08.1839
Отец ребёнка: Турухин Ларион Иванов
Смерть
Неизвестно