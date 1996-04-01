Носова (Гуськова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1949
Дата смерти01.04.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носов Геннадий Георгиевич
Рождение ребёнка
09.12.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носов Геннадий Георгиевич
Смерть
01.04.1996