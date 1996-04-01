Носова (Гуськова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова (Гуськова) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1949

Дата смерти

01.04.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1946 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Геннадий Георгиевич

Рождение ребёнка
27.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носов Геннадий Георгиевич

Рождение ребёнка
09.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носов Геннадий Георгиевич

Смерть
01.04.1996

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