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Буянова Оксинья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Буянов Тимофей Герасимов

Отец ребёнка: Буянов Герасим Трифанов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Ульяна Герасимова

Отец ребёнка: Буянов Герасим Трифанов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Буянов Парфен Герасимов

Отец ребёнка: Буянов Герасим Трифанов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Буянов Лука (Лупп) Герасимов

Отец ребёнка: Буянов Герасим Трифанов

Рождение ребёнка
13.11.1850 ст.

Сын: Буянов Григорий Герасимов

Отец ребёнка: Буянов Герасим Трифанов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Буянов Фома Герасимов

Отец ребёнка: Буянов Герасим Трифанов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буянов Герасим Трифанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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