Буянова Оксинья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Отец ребёнка: Буянов Герасим Трифанов
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Ульяна Герасимова
Отец ребёнка: Буянов Герасим Трифанов
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Буянов Герасим Трифанов
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Буянов Лука (Лупп) Герасимов
Отец ребёнка: Буянов Герасим Трифанов
Рождение ребёнка
13.11.1850 ст.
Сын: Буянов Григорий Герасимов
Отец ребёнка: Буянов Герасим Трифанов
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Буянов Герасим Трифанов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857