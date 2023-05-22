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Кузьмин Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 08.02.1904 и 05.09.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1903

Сын: Кузьмин Павел Иванович

Мать ребёнка: Кузьмина Федора Павловна

Пахомова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Федора Павловна

Смерть
Между 08.02.1904 и 05.09.1905
Погиб в русско-японской войне