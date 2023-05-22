Кузьмин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 08.02.1904 и 05.09.1905
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьмин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1903
Мать ребёнка: Кузьмина Федора Павловна
Пахомова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Федора Павловна
Смерть
Между 08.02.1904 и 05.09.1905
Погиб в русско-японской войне