Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1692
Дата смертиМежду 1725 и 1729
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1692
Рождение ребёнка
До 1708
Сын: Никита Иванович
Мать ребёнка: Марфа Фокична
Бракосочетание
До 1708
Жена: Марфа Фокична
Рождение ребёнка
До 1724
Сын: Андрей Иванович
Мать ребёнка: Марфа Фокична
Рождение ребёнка
До 1724
Дочь: Неонилла Ивановна
Мать ребёнка: Марфа Фокична
Смерть
Между 1725 и 1729