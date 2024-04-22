Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Иванович

Место рождения

Шишланка, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

До 1692

Дата смерти

Между 1725 и 1729

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1692 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Шишланка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1708

Сын: Никита Иванович

Мать ребёнка: Марфа Фокична

Шишланка, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
До 1708

Жена: Марфа Фокична

Шишланка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1724

Сын: Андрей Иванович

Мать ребёнка: Марфа Фокична

Шишланка, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1724

Дочь: Неонилла Ивановна

Мать ребёнка: Марфа Фокична

Шишланка, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1725 и 1729
Шишланка, Шуйский район, Северный край
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