Акифьев Стефан Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акифьев Стефан Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1910 ст.

Отец: Акифьев Николай Иосифович

Мать: Акифьева Дария Ивановна

ГАТО
Крещение
29.10.1910 ст.
Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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