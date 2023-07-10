Акифьев Стефан Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1910 ст.
Отец: Акифьев Николай Иосифович
Мать: Акифьева Дария Ивановна
ГАТО
Крещение
29.10.1910 ст.
Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно