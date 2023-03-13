Хомутининъ Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти?.12.1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Хомутининъ Алексей
Рождение ребёнка
1779
Сын: Хомутининъ Филипъ
Мать ребёнка: Хомутинина Татьяна
Рождение ребёнка
23.04.1785
Дочь: Хомутинина Орина
Мать ребёнка: Хомутинина Татьяна
Рождение ребёнка
20.11.1788
Сын: Хомутининъ Андрей
Мать ребёнка: Хомутинина Татьяна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Щипакина Калинина Марья
Мать ребёнка: Хомутинина Татьяна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Хомутинина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хомутинина Татьяна
Смерть
?.12.1811