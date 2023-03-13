Хомутининъ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомутининъ Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

?.12.1811

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Хомутининъ Алексей

Мать: Хомутинина Марья Сергеева

Рождение ребёнка
1779

Сын: Хомутининъ Филипъ

Мать ребёнка: Хомутинина Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1785

Дочь: Хомутинина Орина

Мать ребёнка: Хомутинина Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1788

Сын: Хомутининъ Андрей

Мать ребёнка: Хомутинина Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Щипакина Калинина Марья

Мать ребёнка: Хомутинина Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Хомутинина Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомутинина Татьяна

Смерть
?.12.1811
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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