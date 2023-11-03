Субботин Фёдор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботин Фёдор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1932

Дочь: Субботина Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Субботина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
27.06.1936

Дочь: Преснякова Софья Фёдоровна

Мать ребёнка: Субботина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
28.02.1939

Сын: Субботин Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Субботина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Субботин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Субботина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
01.01.1949

Сын: Субботин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Субботина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Субботин Прохор Фёдорович

Мать ребёнка: Субботина Татьяна Михайловна

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