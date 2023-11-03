Субботин Фёдор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1932
Дочь: Субботина Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Субботина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
27.06.1936
Дочь: Преснякова Софья Фёдоровна
Мать ребёнка: Субботина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
28.02.1939
Сын: Субботин Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Субботина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Субботина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1949
Мать ребёнка: Субботина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Субботин Прохор Фёдорович
Мать ребёнка: Субботина Татьяна Михайловна