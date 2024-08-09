Антонов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова (Хрусталева) Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Антонова) Наталья

Мать ребёнка: Антонова (Хрусталева) Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Николай

Мать ребёнка: Антонова (Хрусталева) Галина

Смерть
Неизвестно

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