Букатина (Калинина) Тамара Петровна
Место рожденияДеревня Немичево Санчурского р-на Кировской обл
Дата рождения04.11.1936
Дата смерти05.11.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Немичево Санчурского р-на Кировской обл
Рождение ребёнка
22.09.1957
Отец ребёнка: Букатин Борис Александрович
город Йошкар-Ола, Россия
Рождение ребёнка
20.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Букатин Борис Александрович
Марий ЭЛ, Йошкар-Ола
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1999
город Йошкар-Ола, Россия