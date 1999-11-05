Букатина (Калинина) Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букатина (Калинина) Тамара Петровна

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Место рождения

Деревня Немичево Санчурского р-на Кировской обл

Дата рождения

04.11.1936

Дата смерти

05.11.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Немичево Санчурского р-на Кировской обл
Рождение ребёнка
22.09.1957

Сын: Букатин Олег Борисович

Отец ребёнка: Букатин Борис Александрович

город Йошкар-Ола, Россия
Рождение ребёнка
20.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Букатин Борис Александрович

Марий ЭЛ, Йошкар-Ола
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букатин Борис Александрович

Смерть
05.11.1999
город Йошкар-Ола, Россия
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