Обжерина Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Обжерин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирошниченко Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Обжерин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Обжерин Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щетинина Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Обжерин Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно