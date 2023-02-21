Обжерина Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обжерина Анна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Обжерин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирошниченко Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Обжерин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Обжерин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щетинина Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Обжерин Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обжерин Александр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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