Шмараева (Тишанова) Татьяна Семеновна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Золотухина (Шмараева) Фекла Мануиловна
Отец ребёнка: Шмараев Мануил Гаврилович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Шмараев Родион Мануилович
Отец ребёнка: Шмараев Мануил Гаврилович
Смерть
Неизвестно