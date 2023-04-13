Орлова (Половинкина) Анна Алексеевна
Место рожденияг. Сумгаит, Азербайджан
Дата рождения18.02.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1952
г. Сумгаит, Азербайджан
Рождение ребёнка
25.08.1976
Дочь: Ермакова Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Орлов Геннадий Петрович
г. Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
11.07.1982
Дочь: Орлова Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Орлов Геннадий Петрович
г. Баку, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно