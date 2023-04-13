Орлова (Половинкина) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлова (Половинкина) Анна Алексеевна

Орлова (Половинкина) Анна Алексеевна

Место рождения

г. Сумгаит, Азербайджан

Дата рождения

18.02.1952

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1952

Отец: Половинкин Алексей Петрович

Мать: Половинкина Мария Михайловна

г. Сумгаит, Азербайджан
Рождение ребёнка
25.08.1976

Дочь: Ермакова Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Орлов Геннадий Петрович

г. Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
11.07.1982

Дочь: Орлова Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Орлов Геннадий Петрович

г. Баку, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Геннадий Петрович