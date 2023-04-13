Орлов Геннадий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Геннадий Петрович

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Место рождения

г. Баку, Азербайджан

Дата рождения

1947

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
25.08.1976

Дочь: Ермакова Ирина Геннадьевна

Мать ребёнка: Орлова Анна Алексеевна

г. Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
11.07.1982

Дочь: Орлова Ольга Геннадьевна

Мать ребёнка: Орлова Анна Алексеевна

г. Баку, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Анна Алексеевна

Смерть
1987
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