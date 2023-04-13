Орлов Геннадий Петрович
Место рожденияг. Баку, Азербайджан
Дата рождения1947
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
25.08.1976
Дочь: Ермакова Ирина Геннадьевна
Мать ребёнка: Орлова Анна Алексеевна
г. Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
11.07.1982
Дочь: Орлова Ольга Геннадьевна
Мать ребёнка: Орлова Анна Алексеевна
г. Баку, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Анна Алексеевна
Смерть
1987