Беховец Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеховец Агафия

Беховец Агафия

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Беховец Федор Иванович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Беховец Федор Иванович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Беховец Максим Федорович

Отец ребёнка: Беховец Федор Иванович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ульяна Федоровна

Отец ребёнка: Беховец Федор Иванович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Домникия Федоровна

Отец ребёнка: Беховец Федор Иванович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Беховец Федор Иванович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Соломонида Федоровна

Отец ребёнка: Беховец Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close