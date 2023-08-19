Беховец Агафия
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Беховец Федор Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Беховец Федор Иванович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Беховец Федор Иванович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ульяна Федоровна
Отец ребёнка: Беховец Федор Иванович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Домникия Федоровна
Отец ребёнка: Беховец Федор Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Беховец Федор Иванович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Соломонида Федоровна
Отец ребёнка: Беховец Федор Иванович
Смерть
Неизвестно