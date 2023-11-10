Савицкая (Татьянина) Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савицкая (Татьянина) Татьяна Евгеньевна

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

29.09.1976

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1976

Отец: Татьянин Евгений Евгеньевич

Мать: Татьянина Ирина Александровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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