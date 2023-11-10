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Савицкая (Татьянина) Татьяна Евгеньевна
Савицкая (Татьянина) Татьяна Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Смоленск
, город Смоленск, Смоленская область
Дата рождения
29.09.1976
Пол
Женский
Отец
Татьянин Евгений Евгеньевич
1947 г.р.
Мать
Татьянина Ирина Александровна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1976
Отец:
Татьянин Евгений Евгеньевич
Мать:
Татьянина Ирина Александровна
Смоленск
, город Смоленск, Смоленская область
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