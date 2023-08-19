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Шашлов Федор Маркович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 17.02.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.02.1813

Отец: Шашлов Марк Тимофеевич

Мать: не указана

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Сын: Шашлов Федор Федорович

Мать ребёнка: Шашлова Анастасия Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Шашлов Климент Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1852

Дочь: Шашлова Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Шашлова Анастасия Игнатьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.05.1855

Сын: Шашлов Иван Федорович

Мать ребёнка: Шашлова Анастасия Игнатьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.10.1858

Сын: Шашлов Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Шашлова Анастасия Игнатьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шашлова Анастасия Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарикова Акилина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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