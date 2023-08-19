Шашлов Федор Маркович
Место рождения
Дата рожденияОколо 17.02.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.02.1813
Отец: Шашлов Марк Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835
Мать ребёнка: Шашлова Анастасия Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1852
Дочь: Шашлова Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Шашлова Анастасия Игнатьевна
Рождение ребёнка
26.05.1855
Мать ребёнка: Шашлова Анастасия Игнатьевна
Рождение ребёнка
25.10.1858
Мать ребёнка: Шашлова Анастасия Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарикова Акилина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно