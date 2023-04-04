(Хортик) Марианна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хортик) Марианна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Хортик Яков Львович

Мать: не указана