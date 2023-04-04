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(Хортик) Марианна Яковлевна
(Хортик) Марианна Яковлевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1888
Пол
Женский
Отец
Хортик Яков Львович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец:
Хортик Яков Львович
Мать: не указана
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