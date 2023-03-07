Миндубаева (Бахтова) Елена Владимировна
Место рождения
Дата рождения29.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1984
Рождение ребёнка
31.08.2005
Сын: Миндубаев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Миндубаев Андрей Фаридович
Рождение ребёнка
24.12.2014
Сын: Миндубаев Борис Андреевич
Отец ребёнка: Миндубаев Андрей Фаридович
Рождение ребёнка
27.12.2016
Сын: Миндубаев Кирилл Андреевич
Отец ребёнка: Миндубаев Андрей Фаридович
Бракосочетание
Неизвестно