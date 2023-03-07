Миндубаева (Бахтова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миндубаева (Бахтова) Елена Владимировна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

29.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1984

Отец: Бахтов Владимир Валентинович

Мать: Бахтова Людмила Юрьевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.08.2005

Сын: Миндубаев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Миндубаев Андрей Фаридович

Рождение ребёнка
24.12.2014

Сын: Миндубаев Борис Андреевич

Отец ребёнка: Миндубаев Андрей Фаридович

Рождение ребёнка
27.12.2016

Сын: Миндубаев Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Миндубаев Андрей Фаридович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миндубаев Андрей Фаридович

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